У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

За страницей Алены Водонаевой в социальной сети следят более двух миллионов подписчиков. Телеведущая и писательница часто делится с поклонниками снимками в провокационных нарядах. Накануне она показала серию кадров, сделанных во время ее путешествия в США. Алена позирует в блестящем коротком платье, подчеркивающем ее фигуру. Правда, на одном из снимков подписчики заметили у звезды третью ногу. По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором. Некоторые поделились в комментариях своими наблюдениями.

На первом фото прифотошопили ногу со второго, там край платья по-другому выглядит сборками, а на первом видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто,

— заметила одна из подписчиц Алены.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Саму Водонаеву, кажется, эти комментарии ничуть не смущают. Звезда адекватно относится к критике и редко вступает в полемику в Сети. 37-летняя Алена отлично выглядит и не торопится прибегать к серьезным хирургическим вмешательствам. Примерно два года назад она уменьшала грудь, но другие операции по улучшению внешности пока не планирует. По словам звезды, она старается правильно питаться и заниматься спортом. Каждый раз, когда ей приходится нарушать режим, она сильно переживает из-за этого. В сентябре Алена старалась сдерживать себя в еде, когда ездила на свадьбу к друзьям в Армению. Как она призналась, ей удалось ни на грамм не поправиться.

Алена воспитывает сына Богдана, рожденного в браке с Алексеем Малакеевым. Звезде удалось сохранить нормальные отношения с бывшим мужем: мальчик много времени проводит и с мамой, и с папой. Второй брак Водонаевой также распался. В этом году она развелась с Алексеем Косинусом, так как он не устраивал ее в финансовом плане. По словам Алены, она очень устала сама зарабатывать. Иногда Водонаева шутит, что не против сидеть на шее у мужчины.