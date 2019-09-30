Кадры не для слабонервных: вот что может произойти с автомобилем на парковке в Табасалу
Эстонская певица Грете Пайа (24) беззаботно проводила выходные в Табасалу. Ничто не предвещало беды... Однако, когда она вернулась на парковку после прогулки, перед ней предстала жуткая картина.
Вчера в социальной сети она опубликовала снимки, сделанные на парковке. На фото видно, что в ее автомобиль пострадал от столкновения с другой машиной, за рулем которой находился водитель в нетрезвом состоянии.
Наслаждалась осенью во время лесной прогулки в Табасалу, а час спустя, когда вернулась к машине, меня ждал сюрприз,
— рассказала Пайа.
Моя машина, к несчастью или к счастью, приняла на себя удар первой. Второму автомобилю Audi помяли задний бампер,
— уточнила девушка и добавила, что очевидцами происшествия был мужчина со своей семьей. Он и позвонил в полицию.
По словам Грете, в момент столкновения мужчина находился примерно в семи метрах от места событий. По его словам, в машине находились два мужчины, которые выглядели нетрезвыми, после столкновения покинули автомобиль, выкурили несколько сигарет, а потом внезапно бросились в разные стороны, оставив свой автомобиль на парковке, внутри которого остался мобильный телефон одного из мужчин.
Я не могу утверждать, что мужчины были пьяны, но предполагаю, что очевидец вряд ли мог ошибиться. Если человек скрывается с места происшествия, вариантов остается немного,
— заключила она.
По словам Грете, о водителе автомобиля, который повредил ее машину, она пока ничего не знает. Девушка отметила, что Audi, которая также пострадала в происшествии, наверняка остановила движущийся автомобиль:
Не будь ее там, страшно представить, что стало бы с семьей очевидца. Самое главное, что никто не пострадал.
В настоящее время ущерб, причиненный машине певицы, не установлен.
Надеюсь, я смогу все починить, потому что мне действительно очень нравится мой автомобиль,
— добавила Пайя в конце.
Полиция также подтвердила, что получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии вечера в 16:29.
Хотя и водитель Honda, и пассажир сбежали в лес вскоре после аварии, полиции все же удалось задержать обоих,
— сказала пресс-секретарь пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, и подтвердила, что водитель Honda находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.