Пн, 30.09.2019
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Кадры не для слабонервных: вот что может произойти с автомобилем на парковке в Табасалу
Комментарий полиции!

Tabasalu terviseraja parklas toimunud liiklusõnnetus. Parem auto kuulub liiklushuligaanidele. Parklas sai kannatada nii tagumine valge auto, mis kuulub Grete Paiale, kui ka esiplaanil olev audi.

ФОТО: Erakogu

Эстонская певица Грете Пайа (24) беззаботно проводила выходные в Табасалу. Ничто не предвещало беды... Однако, когда она вернулась на парковку после прогулки, перед ней предстала жуткая картина. 

Вчера в социальной сети она опубликовала снимки, сделанные на парковке. На фото видно, что в ее автомобиль пострадал от столкновения с другой машиной, за рулем которой находился водитель в нетрезвом состоянии. 

Наслаждалась осенью во время лесной прогулки в Табасалу, а час спустя, когда вернулась к машине, меня ждал сюрприз, 

— рассказала Пайа. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

Моя машина, к несчастью или к счастью, приняла на себя удар первой. Второму автомобилю Audi помяли задний бампер, 

— уточнила девушка и добавила, что очевидцами происшествия был мужчина со своей семьей. Он и позвонил в полицию. 

По словам Грете, в момент столкновения мужчина находился примерно в семи метрах от места событий. По его словам, в машине находились два мужчины, которые выглядели нетрезвыми, после столкновения покинули автомобиль, выкурили несколько сигарет, а потом внезапно бросились в разные стороны, оставив свой автомобиль на парковке, внутри которого остался мобильный телефон одного из мужчин. 

Я не могу утверждать, что мужчины были пьяны, но предполагаю, что очевидец вряд ли мог ошибиться. Если человек скрывается с места происшествия, вариантов остается немного, 

— заключила она. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

По словам Грете, о водителе автомобиля, который повредил ее машину, она пока ничего не знает. Девушка отметила, что Audi, которая также пострадала в происшествии, наверняка остановила движущийся автомобиль: 

Не будь ее там, страшно представить, что стало бы с семьей очевидца. Самое главное, что никто не пострадал. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

В настоящее время ущерб, причиненный машине певицы, не установлен.

Надеюсь, я смогу все починить, потому что мне действительно очень нравится мой автомобиль, 

— добавила Пайя в конце.

Полиция также подтвердила, что получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии вечера в 16:29.

Хотя и водитель Honda, и пассажир сбежали в лес вскоре после аварии, полиции все же удалось задержать обоих, 

— сказала пресс-секретарь пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, и подтвердила, что водитель Honda находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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