Кадры не для слабонервных: вот что может произойти с автомобилем на парковке в Табасалу

Вчера в социальной сети она опубликовала снимки, сделанные на парковке. На фото видно, что в ее автомобиль пострадал от столкновения с другой машиной, за рулем которой находился водитель в нетрезвом состоянии.

Наслаждалась осенью во время лесной прогулки в Табасалу, а час спустя, когда вернулась к машине, меня ждал сюрприз,

— рассказала Пайа.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

Моя машина, к несчастью или к счастью, приняла на себя удар первой. Второму автомобилю Audi помяли задний бампер,

— уточнила девушка и добавила, что очевидцами происшествия был мужчина со своей семьей. Он и позвонил в полицию.

По словам Грете, в момент столкновения мужчина находился примерно в семи метрах от места событий. По его словам, в машине находились два мужчины, которые выглядели нетрезвыми, после столкновения покинули автомобиль, выкурили несколько сигарет, а потом внезапно бросились в разные стороны, оставив свой автомобиль на парковке, внутри которого остался мобильный телефон одного из мужчин.

Я не могу утверждать, что мужчины были пьяны, но предполагаю, что очевидец вряд ли мог ошибиться. Если человек скрывается с места происшествия, вариантов остается немного,

— заключила она.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

По словам Грете, о водителе автомобиля, который повредил ее машину, она пока ничего не знает. Девушка отметила, что Audi, которая также пострадала в происшествии, наверняка остановила движущийся автомобиль:

Не будь ее там, страшно представить, что стало бы с семьей очевидца. Самое главное, что никто не пострадал.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretepaia

В настоящее время ущерб, причиненный машине певицы, не установлен.

Надеюсь, я смогу все починить, потому что мне действительно очень нравится мой автомобиль,

— добавила Пайя в конце.

Полиция также подтвердила, что получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии вечера в 16:29.

Хотя и водитель Honda, и пассажир сбежали в лес вскоре после аварии, полиции все же удалось задержать обоих,