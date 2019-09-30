2020-й — год Белой Металлической Крысы. Вот к чему нам готовиться!

Вплоть до конца зимы вас поглотят рабочие моменты, а уже весной вы с головой можете уйти в романтические приключения. Да-да, хладнокровным Львам захочется новых эмоций и ярких впечатлений! Свободные представители этого знака пожелают создать семью, а семейные — обзавестись ребенком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы в следующем году могут достичь всего, чего только хотят. Но есть одно «но»: придется забыть о спешке и наконец начать мыслить трезво. Будьте готовы к тому, что вам придется принять ряд важных решений, опасайтесь импульсивности и негативного настроя.

К осени всё более-менее устаканится, правда, о спокойствии не стоит даже думать. Зато в конце года вам точно будет за что поблагодарить Крысу. Летом Дев захлестнут романтические отношения, и даже самые придирчивые представители этого знака смогут найти вторую половинку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Желтый Кабан сильно потоптался по вам в этом году, но в следующем вы точно можете расслабиться. У вас будет всё, что нужно для счастья, поэтому просто живите и наслаждайтесь моментом. Ваша интуиция поможет выйти на правильную дорогу и решить насущние проблемы.

Если вы не состоите в отношениях, то самое время выйти на «охоту». Занятым представителям знака звезды советуют больше времени уделять семье. К осени все проблемы утрясутся, и Весы смогут почувствовать себя по-настоящему счастливыми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Союз Скорпиона и Крысы так себе, честно говоря. Целый год Крыса будет подкидывать вам испытания, поэтому будьте готовы проявить характер. Забудьте про прокрастинацию и упрямо идите к своей цели — всё получится. И главное — ничего не бойтесь.

Звезды советуют сфокусироваться на обучении, хобби или новом деле. В общении с противоположным полом необходимо проявить больше осмотрительности — пора задуматься о серьезных отношениях. Семейных Скорпионов ждет полная идиллия со второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы за этот год немного привыкли, что судьба их балует (должно быть, Желтый Кабан к ним благоволит). Так вот, отвыкайте: в следующем году придется отказаться от привычного комфорта. Пора сбросить багаж прошлого — он помешает вам продвигаться дальше.

Следующий год хорош для налаживания социальных связей. Если вы собрались под венец, звезды советуют не затягивать с этим до лета, в жаркий период возможны разногласия и недомолвки со второй половинкой. Сентябрь — идеальная пора для свободных Стрельцов закрутить роман.

Год Крысы для Козерогов начнется не самым удачным образом — возможна ситуация, которая на долгое время выбьет вас из колеи. Однако опускать руки сразу не стоит — займитесь чем-то новым. Не успеете моргнуть, как вся январская невезуха останется в прошлом.

В личной жизни всё будет блестяще как у свободных Козерогов, так и у занятых. Однако звезды предупреждают: не стоит возобновлять старые отношения. Осень принесет долгожданное спокойствие в ваше сердце, ждите уйму положительных эмоций.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Следующий год будет напоминать Водолеям бег с препятствиями. Считайте это своеобразной проверкой на прочность, пройдете ее — и всё будет хорошо. В первой половине года возможны финансовые трудности, но вы каким-то чудесным образом справитесь с ними.

С чем у вас не будет проблем, так это с личной жизнью. Вы общительны и обаятельны, неудивительно, что у вас много поклонников. Летом возможны раздоры со второй половинкой, но всё это можно решить, если разговаривать и слушать друг друга.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если у вас есть давняя заветная мечта, то сейчас пришло время ее реализовать. Крыса любит авантюрных людей, которые готовы пойти на определенный риск ради достижения цели. Вам стоит лишь приложить немного усилий — и сорвете джекпот.

Если вы давно мечтали о ребенке, знайте: пора. Звезды советуют вам не отвлекаться на мимолетную влюбленность и сосредоточиться на отношениях со своим партнером. К лету все страсти в личной жизни должны улечься, только старайтесь уделять второй половинке больше времени.