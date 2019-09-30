2020-й — год Белой Металлической Крысы. Вот к чему нам готовиться!
Если готовить сани надо летом, то в сентябре уже надо быть в полной боевой готовности! Подводить итоги уходящего года Желтого Земляного Кабана действительно рано, а вот узнать, чего нам ждать от следующего, — в самый раз.
2020-й — год Белой Металлической Крысы. Астрологи твердят, что этот период сложно будет назвать простым, ведь крыса — своенравное животное, которому сложно угодить. Тем не менее это лучший год для серьезных начинаний — если вы не отступите перед преградами, есть шанс создать что-то прочное и долговечное (будь то бизнес или отношения).
Крыса — первый знак в 12-летнем цикле китайского календаря, а значит, это время для амбициозных и смелых людей...
Овен (21 марта — 20 апреля)
2020 год для Овнов будет очень насыщенным. Весь год вас не будет покидать ощущение, что вы всё идете к цели и никак не придете. Но сдаваться не стоит: как только доведете хоть одно дело до конца, с остальными всё пойдет как по маслу. Самым упорным Крыса подготовила сюрприз.
В следующем году Овнам стоит быть инициативными, и речь не только о карьере, но и о личной жизни. Свободные представители знака могут окунуться с головой в новые отношения уже в январе. А вот семейным Овнам звезды советуют не ругаться по мелочам — только тогда отношения будут гармоничными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Следующий год — период возможностей для Тельцов. Поэтому отбросьте лень и соберитесь — в 2020-м есть все шансы, что заветные желания станут реальностью. К важным решениям подходите со всей ответственностью — только тогда вам гарантирован успех.
Свободные представители знака будут наслаждаться вниманием противоположного пола, а семейные — захотят обустроить гнездышко. Если ваше сердце еще свободно, то лучшим периодом для поиска второй половинки станет осень. Впрочем, любовь нечаянно нагрянет…
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В году уходящем Близнецы настолько окунулись с головой в дела, что позабыли о друзьях и личной жизни. В следующем году настоятельно рекомендуем им выйти из зоны комфорта, есть шанс встретить близкого человека. Но не спешите открывать сердце кому попало — будьте хитрее, как Крыса.
В следующем году Близнец наконец будет тратить деньги на себя — ему захочется сделать свою жизнь как можно уютнее. Такое расточительство, естественно, повлечет за собой поиск новых источников дохода. Но это не минус — результат поиска будет очень удачным.
Рак (22 июня — 22 июля)
Энергичности Раков в следующем году можно только позавидовать! Вам захочется буквально сделать невозможное — и звезды будут сопутствовать в этом. Смело беритесь за задуманное, но только не забывайте о здоровье — чрезмерные нагрузки еще никому не помогали.
В год Крысы каждый Рак найдет вторую половинку (кроме, разве что убежденных холостяков). Предупреждение семейным Ракам: не поддавайтесь мимолетным влечениям — новое не построите, а вот потерять старое вполне реально. Осенью вас будут ждать подарки судьбы как на личном фронте, так и на деловом.
Лев (23 июля — 23 августа)
2020-й для Львов будет наполнен положительными эмоциями. Вы долго шли к своим целям, и Крыса готова вознаградить вас за это. В следующем году за каждым поворотом вас будут поджидать новые возможности, не проспите их! Звезды подарят вам огромный запас жизненных сил.
Вплоть до конца зимы вас поглотят рабочие моменты, а уже весной вы с головой можете уйти в романтические приключения. Да-да, хладнокровным Львам захочется новых эмоций и ярких впечатлений! Свободные представители этого знака пожелают создать семью, а семейные — обзавестись ребенком.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девы в следующем году могут достичь всего, чего только хотят. Но есть одно «но»: придется забыть о спешке и наконец начать мыслить трезво. Будьте готовы к тому, что вам придется принять ряд важных решений, опасайтесь импульсивности и негативного настроя.
К осени всё более-менее устаканится, правда, о спокойствии не стоит даже думать. Зато в конце года вам точно будет за что поблагодарить Крысу. Летом Дев захлестнут романтические отношения, и даже самые придирчивые представители этого знака смогут найти вторую половинку.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Желтый Кабан сильно потоптался по вам в этом году, но в следующем вы точно можете расслабиться. У вас будет всё, что нужно для счастья, поэтому просто живите и наслаждайтесь моментом. Ваша интуиция поможет выйти на правильную дорогу и решить насущние проблемы.
Если вы не состоите в отношениях, то самое время выйти на «охоту». Занятым представителям знака звезды советуют больше времени уделять семье. К осени все проблемы утрясутся, и Весы смогут почувствовать себя по-настоящему счастливыми.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Союз Скорпиона и Крысы так себе, честно говоря. Целый год Крыса будет подкидывать вам испытания, поэтому будьте готовы проявить характер. Забудьте про прокрастинацию и упрямо идите к своей цели — всё получится. И главное — ничего не бойтесь.
Звезды советуют сфокусироваться на обучении, хобби или новом деле. В общении с противоположным полом необходимо проявить больше осмотрительности — пора задуматься о серьезных отношениях. Семейных Скорпионов ждет полная идиллия со второй половинкой.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы за этот год немного привыкли, что судьба их балует (должно быть, Желтый Кабан к ним благоволит). Так вот, отвыкайте: в следующем году придется отказаться от привычного комфорта. Пора сбросить багаж прошлого — он помешает вам продвигаться дальше.
Следующий год хорош для налаживания социальных связей. Если вы собрались под венец, звезды советуют не затягивать с этим до лета, в жаркий период возможны разногласия и недомолвки со второй половинкой. Сентябрь — идеальная пора для свободных Стрельцов закрутить роман.
Год Крысы для Козерогов начнется не самым удачным образом — возможна ситуация, которая на долгое время выбьет вас из колеи. Однако опускать руки сразу не стоит — займитесь чем-то новым. Не успеете моргнуть, как вся январская невезуха останется в прошлом.
В личной жизни всё будет блестяще как у свободных Козерогов, так и у занятых. Однако звезды предупреждают: не стоит возобновлять старые отношения. Осень принесет долгожданное спокойствие в ваше сердце, ждите уйму положительных эмоций.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Следующий год будет напоминать Водолеям бег с препятствиями. Считайте это своеобразной проверкой на прочность, пройдете ее — и всё будет хорошо. В первой половине года возможны финансовые трудности, но вы каким-то чудесным образом справитесь с ними.
С чем у вас не будет проблем, так это с личной жизнью. Вы общительны и обаятельны, неудивительно, что у вас много поклонников. Летом возможны раздоры со второй половинкой, но всё это можно решить, если разговаривать и слушать друг друга.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Если у вас есть давняя заветная мечта, то сейчас пришло время ее реализовать. Крыса любит авантюрных людей, которые готовы пойти на определенный риск ради достижения цели. Вам стоит лишь приложить немного усилий — и сорвете джекпот.
Если вы давно мечтали о ребенке, знайте: пора. Звезды советуют вам не отвлекаться на мимолетную влюбленность и сосредоточиться на отношениях со своим партнером. К лету все страсти в личной жизни должны улечься, только старайтесь уделять второй половинке больше времени.
Что бы там ни обещали звезды, помните — ваша судьба в ваших руках. Мы можем только пожелать, чтобы следующий год был по-настоящему офигенным и подарил вам много приятных эмоций!