Пн, 30.09.2019
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  • Это вообще реально?! Эстонская спортсменка показала абсолютно плоский живот после родов

Это вообще реально?! Эстонская спортсменка показала абсолютно плоский живот после родов
ФОТО!

Grete Griffin.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

Проживающая в США эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), совсем недавно второй раз стала матерью. 

В своем Facebook супруга известного игрока в американский футбол поделилась двумя снимками, глядя на которые невозможно поверить, что можно так быстро прийти в форму. Оба снимка были сделаны в 2017 году с разницей в три месяца. 

На первом фото Грете позирует на девятом месяце беременности. Тогда Грете ожидала свою первую дочь Глорию. 

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

А вот второй снимок был сделан всего через три месяца после первого. На нем 26-летняя Грете уже хвастается завидной физической формой. 

Напомним, недавно Грете родила вторую дочь. Девочку назвали необычным именем Гамея. 

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