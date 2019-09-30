Это вообще реально?! Эстонская спортсменка показала абсолютно плоский живот после родов
Проживающая в США эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), совсем недавно второй раз стала матерью.
В своем Facebook супруга известного игрока в американский футбол поделилась двумя снимками, глядя на которые невозможно поверить, что можно так быстро прийти в форму. Оба снимка были сделаны в 2017 году с разницей в три месяца.
На первом фото Грете позирует на девятом месяце беременности. Тогда Грете ожидала свою первую дочь Глорию.
А вот второй снимок был сделан всего через три месяца после первого. На нем 26-летняя Грете уже хвастается завидной физической формой.
Напомним, недавно Грете родила вторую дочь. Девочку назвали необычным именем Гамея.