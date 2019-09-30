Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка

В своей речи Рики назвал дочь, которую супруги оставили дома с няней, светом своей жизни и дополнил: «Кстати, хотел бы сказать, что у нас будет еще один ребенок. Обожаю большие семьи!».

47-летний Мартин и 35-летний художник Йосеф поженились в прошлом году и уже пользовались услугами суррогатной матери. Пара воспитывает близнецов Маттео и Валентино, которые родились у Рики 11 лет назад, и дочь Люсию, которой сейчас восемь месяцев.