Пн, 30.09.2019
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Почему никогда не стоит заправляться на первой колонке АЗС

Заправка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

Хоть эта заметка появилась на российских сайтах, вероятно, заправочные станции везде работают одинаково, да еще и многие из нас часто ездят в РФ. Работник АЗС написал в соцсетях, что никогда не заправляет свой автомобиль на первой колонке.

Заправочная станция устроена так, что под землей находятся большие цистерны, в которые заливают топливо, а колонки при помощи насосов выкачивают его. На дне этих огромных баков естественным образом скапливается всякий мусор и осадок, похожий на мазут. Конечно, на насосах установлены фильтры, но они не всегда могут задержать всю эту грязь и она попадает в бензобаки автомобилей, пишет Zen.yandex.ru со ссылкой на chelny-izvest.ru.

Работник АЗС уверяет, что наибольшее количество грязи проходит через первую колонку. Так как она чаще остальных используется водителями.

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