Почему никогда не стоит заправляться на первой колонке АЗС

Заправочная станция устроена так, что под землей находятся большие цистерны, в которые заливают топливо, а колонки при помощи насосов выкачивают его. На дне этих огромных баков естественным образом скапливается всякий мусор и осадок, похожий на мазут. Конечно, на насосах установлены фильтры, но они не всегда могут задержать всю эту грязь и она попадает в бензобаки автомобилей, пишет Zen.yandex.ru со ссылкой на chelny-izvest.ru.