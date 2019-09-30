Джей Ло раскрыла неожиданную причину, по которой вообще не пьет алкоголь

Несколько месяцев назад Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала свое 50-летие, а теперь вовсю готовится к свадьбе с Алексом Родригезом. Певице с легкостью удается совмещать бешеный рабочий график, съемки в кино, мировые турне, а также многочасовые тренировки в спортзале, общение с семьей и возлюбленным. Многие задаются вопросом, как же Лопес удается сохранять силы для столь напряженного ритма жизни и при этом оставаться одной из самых роскошных женщин западного шоу-биза.

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Оказывается, для того, чтобы выглядеть безупречно, Дженнифер заботится о своем здоровье. Певица при любых обстоятельствах обязательно спит не менее 7-8 часов в сутки, а также тщательно следит за своим рационом.

В меню эффектной артистки не встретишь фастфуд, сладкое и мучное. Зато там найдется место свежим овощам, сложным углеводам и чистой питьевой воде. А вот об алкоголе и кофе Джей Ло уже давно не вспоминает.

Я не пью, не курю и не употребляю кофеин. С возрастом эти вещи действительно разрушают кожу,

— поделилась она в интервью Us Weekly.

ФОТО: Paul Marks/Broadimage / Paul Marks/Broadimage

Разумеется, во время светских раутов ей приходится хотя бы из вежливости брать бокал шампанского, однако звезда не решается даже пригубить такой напиток. Кроме того, она старается избегать солнечных лучей. Если Лопес все же решается позагорать, то обязательно использует крем с SPF. Она признается, что благодаря солнцезащитным средствам кожа выглядит более здоровой и гладкой.

К тому же, Дженнифер Лопес — заядлая спортсменка. Она не пропускает тренировки даже в свой день рождения.

Иногда я работаю допоздна и чувствую, что просто не в силах пойти в зал. Но потом я говорю самой себе: «Просто сделай это. Всего один час. Не будь такой ленивой»,

— рассказала певица.

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