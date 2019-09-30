Пн, 30.09.2019
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Племянника Меган Маркл арестовали: стало известно, что произошло
Семью не выбирают...

Меган Маркл

ФОТО: PPE/SIPA / PPE/SIPA

И снова репутация супруги принца Гарри Меган Маркл, которая недавно вернулась из королевского тура по Южной Африке, пострадала из-за ненадлежащего поведения ее родственников.

По информации TMZ, 29-летний Томас Дули – старший сын сводного брата герцогини Сассекской – был арестован. По мнению свидетелей, вызвавших полицию, полуобнаженный мужчина находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Правоохранители задержали брата Меган Маркл при попытке сбежать в Лос-Анджелесе. Поведение мужчины расценивают как уголовное преступление.

Томас Дули ходил по улицам Лос-Анджелеса и выкрикивал что-то невнятное, пока вокруг его бедер было повязано только небольшое полотенце,

— рассказал источники.

Сейчас Дули находится в полицейском участке. Он ожидает освобождения под залог в размере 25 тысяч долларов. Племяннику экс-актрисе грозит тюремный срок.

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