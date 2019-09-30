Племянника Меган Маркл арестовали: стало известно, что произошло

По информации TMZ, 29-летний Томас Дули – старший сын сводного брата герцогини Сассекской – был арестован. По мнению свидетелей, вызвавших полицию, полуобнаженный мужчина находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Правоохранители задержали брата Меган Маркл при попытке сбежать в Лос-Анджелесе. Поведение мужчины расценивают как уголовное преступление.