Диабетик или импотент? О чем может рассказать походка человека

Короткий шаг

Признак проблем с эрекцией у мужчин.

Частые и короткие шаги у мужчин, как правило, свидетельствуют о проблемах с потенцией. Причиной считается стресс и депрессия. Учёные из университета Хиросаки обследовали 324 мужчин и выяснили, что семенящие на 40% чаще страдают от полового бессилия. В исследовании специалистов говорится, что это объясняется слабостью тазовых мышц, нарушением притока крови к половому органу, которые ведут к импотенции и потере либидо.

А вот у женщин мелкие шажки часто бывают следствием хождения на высоких каблуках, из-за чего деформируются суставы и меняется походка.

Громкий топот при ходьбе

Дефицит витамина B12 или начало диабета.

Изменение походки и появление громкого топота при ходьбе могут говорить о потере чувствительности в конечностях, что часто бывает при дефиците витамина B12 и при развитии диабета.

Отсутствие раскачивания руками

Это может означать мышечное зажатие в плечевом поясе.

Часто такое явление — результат сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

Сутулость

Признак усталости и частых головных болей.

К таким последствиям могут привести плохо развитые мышцы, нарушение осанки, когда опускаются плечи и голова. Тогда органы грудной клетки подвергаются давлению и нарушается поступление кислорода в кровь.

Косолапость

Возможна как врождённая черта и при дефиците в организме витамина D.

Недостаток этого вещества ведёт к изменению формы ног из-за развивающегося рахита или его последствий.

Асимметрия по времени и длине шага

Ключевой признак болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

В результате исследования учёных из университета в городе Ньюкасл-апон-Тайн было выявлено, что у пациентов с деменцией с тельцами Леви модель движения существенно отличалась от той, что наблюдалась у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Походка первых оказалась более асимметричной по времени и длине шага. Сильнее различались движения левой и правой ногами при ходьбе.