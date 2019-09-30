«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

Бывшая участница группы SEREBRO Лена Темникова порадовала фанатов в Instagram шикарным снимком с Мальдивских островов. Певица в синем бикини позирует на фоне необыкновенной красоты морского пейзажа. Отдых артистки подошел к концу, о чем она рассказала подписчикам, пишет Пятый канал.