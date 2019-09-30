Пн, 30.09.2019
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  • «Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

Елена Темникова.

ФОТО: Instagram

Бывшая участница группы SEREBRO Лена Темникова порадовала фанатов в Instagram шикарным снимком с Мальдивских островов. Певица в синем бикини позирует на фоне необыкновенной красоты морского пейзажа. Отдых артистки подошел к концу, о чем она рассказала подписчикам, пишет Пятый канал.

«Финальный заплыв. Буду скучать. Уже скучаю», — подписала снимок Лена.

Поклонники пришли в восторг и от морского пейзажа, и от фигуры знаменитости. В комментариях фолловеры оставили множество комплиментов певице.

«Фигура просто бомба»;

«Ну, все, новая обложка журнала готова»;

«Шикарная фигура»;

«Так вот, оказывается, как выглядит настоящая русалка»

«Ленчик, идеальна», — написали юзеры.

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