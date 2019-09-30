Заметят только избранные: фото-загадка поставила Сеть в тупик

В Twitter-аккаунте @BellaLack появилась курьезная картинка с оптической иллюзией. Одни пользователи сети в комментариях отмечают, что на фотографии нет диких зверей, другие – уверены, что есть, и это замаскированный леопард. Автор поста попросила не писать ответ, чтобы остальные тоже смогли проверить себя.

Большинство юзеров написали под изображением, что не видят животное, хотя смотрят на фото достаточно долгое время. Однако нашлись самые внимательные, которые и выложили фото с обведенным в редакторе животным.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack 🌱 (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.

Хищник слился с каменистой местностью из-за пятнистого рисунка. Люди поразились камуфляжу леопарда, а несколько человек предположили, что это и вовсе камни и на фото никого нет.