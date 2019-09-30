Пн, 30.09.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью

Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью

Apple AirPods

ФОТО: BECK DIEFENBACH / REUTERS

Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 децибел. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач-сурдолог Антон Мачалов.

Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости,

- рассказал он.

Кроме того, эксперт посоветовал реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты. Мачалов напомнил о необходимости контролировать состояние слуха раз в год при наличии жалоб.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ