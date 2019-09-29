У актрисы Натальи Бочкаревой вместе с кокаином обнаружили неоплаченные штрафы

Также издание отмечает, что артистка не сразу признала наличие наркотиков. На вопрос о запрещённых средствах Бочкарёва ответила отрицательно, но инспекторы заметили, как девушка прячет пакетик с белым веществом в брюки.

Соседи по дому звезды "Счастливы вместе" очень удивлены и не могут поверить в случившееся.

Ну что вы, ни разу не видели её в состоянии опьянения. Всегда вежливая, здоровается. Дети обычно либо с ней, либо под присмотром няни гуляют на нашей дворовой площадке,

— цитирует издание соседей.

Известно, что сейчас на Бочкарёву кроме уголовного дела оформлены ещё два административных: за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Актриса находится под подпиской о невыезде.