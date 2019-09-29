«Глаз не оторвать»: Светлана Бондарчук в дерзком мини похвасталась стройными ногами

50-летняя Светлана Бондарчук считается обладательницей роскошной фигуры. Телеведущая с удовольствием носит откровенные наряды и делится снимками новых образов с поклонниками, пишут Дни.ру.
В минувшую пятницу Светлана опубликовала фотографию, на которой она позирует на фоне кирпичной стены. Телеведущая запечатлена в коротком платье с глубоким декольте. Длинные волосы звезда завязала в хвост.
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Большинство пользователей были очарованы фигурой и нарядом Светланы Бондарчук. Они отметили, что главный редактор журнала "Hello!" прекрасно выглядит: "Само совершенство", "Какое красивое платье и очень красивая Светлана", "Глаз не оторвать".
Однако не все пользователи остались довольны кадром. Один из подписчиков раскритиковал откровенный образ звезды и призвал ее одеваться в соответствии с возрастом. "Эти фотки – полная фигня! Ты как будто соревнуешься с Паулиной, временем, с ним!", – выразил мнение комментатор.