«Глаз не оторвать»: Светлана Бондарчук в дерзком мини похвасталась стройными ногами

В минувшую пятницу Светлана опубликовала фотографию, на которой она позирует на фоне кирпичной стены. Телеведущая запечатлена в коротком платье с глубоким декольте. Длинные волосы звезда завязала в хвост.

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Большинство пользователей были очарованы фигурой и нарядом Светланы Бондарчук. Они отметили, что главный редактор журнала "Hello!" прекрасно выглядит: "Само совершенство", "Какое красивое платье и очень красивая Светлана", "Глаз не оторвать".