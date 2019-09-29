Видео: звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином, но она это опровергает

Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения, — отметила Наталья. — У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное — чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал,