Вс, 29.09.2019
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Видео: звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином, но она это опровергает

Наталья Бочкарева в образе Даши Букиной

ФОТО: Кадр из видео

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву задержали в Москве с кокаином. Об этом Лайфу сообщил информированный источник. При этом артистка эти сведения опровергает, пишет Лайф.

По данным источника, в ночь на 28 сентября полицейские остановили авто Бочкарёвой для обычной проверки, но звезда вела себя подозрительно. Правоохранители нашли у неё 0,69 грамма запрещённого вещества.

Артистка заявила Лайфу, что это ложь, её никуда не доставляли ночью и сейчас она проводит время с детьми. По мнению Бочкарёвой, кто-то пустил такой слух ради хайпа. Она также пообещала, что обязательно разберётся с этими слухами.

Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения, — отметила Наталья. — У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное — чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал,

- сказала актриса.

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