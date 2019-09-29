Видео: звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином, но она это опровергает

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву задержали в Москве с кокаином. Об этом Лайфу сообщил информированный источник. При этом артистка эти сведения опровергает, пишет Лайф.
По данным источника, в ночь на 28 сентября полицейские остановили авто Бочкарёвой для обычной проверки, но звезда вела себя подозрительно. Правоохранители нашли у неё 0,69 грамма запрещённого вещества.
Артистка заявила Лайфу, что это ложь, её никуда не доставляли ночью и сейчас она проводит время с детьми. По мнению Бочкарёвой, кто-то пустил такой слух ради хайпа. Она также пообещала, что обязательно разберётся с этими слухами.
Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения, — отметила Наталья. — У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное — чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал,
- сказала актриса.