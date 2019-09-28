Группа «Metallica» отменила концертный тур из-за проблем со здоровьем у фронтмена

Трое участников американской метал-группы, образованной в 1981 году, опубликовали в Твиттере заявление, в котором объявили о решении отменить концерты в городах Перте, Мельбурне, Сиднее, Брисбене и Окленде. Участники коллектива извинились перед многочисленными поклонниками и пообещали, что вскоре порадуют их новыми выступлениями.

В заявлении барабанщика Ларса Ульриха, гитариста Кирка Хэмметта и басиста Роба Трухильо говорится, что все, кто купил билеты на запланированные шоу, получат возмещение ущерба. Участники группы говорят, что ценят понимание фанатов и благодарят их за поддержку 56-летнего соучредителя "Metallica".

"Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс борется с зависимостью в течение многих лет. Теперь ему, к сожалению, пришлось повторно пройти программу лечения, чтобы снова заняться восстановлением", - поведали музыканты. Артисты пообещали, что как только позволит здоровье и график, они обязательно дадут концерты в Новой Зеландии и Австралии.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019

"Еще раз, мы опустошены тем, что обидели многих из вас, особенно наших самых преданных поклонников, которые часто путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу. Спасибо за то, что вы являетесь частью нашей семьи Metallica", - пишут звезды. Как пишет британское издание Daily Mail, вокалист коллектива снова вернулся в реабилитационный центр, чтобы лечить зависимость.