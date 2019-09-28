Камера сняла, как пустое инвалидное кресло двигается под чьим-то управлением

Охранник больницы на севере Индии был крайне удивлён, когда посреди ночи заметил передвигающуюся в сторону выхода инвалидную коляску, в которой никого не было.

Я вышел попить воды и увидел, как коляска движется сама по себе,

- сказал Манодж Кумар, охранник.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, отчётливо видно, как инвалидное кресло, стоящее рядом со стульями, вдруг начинает двигаться в сторону пандуса больницы, а затем скатывается по нему.

Охранник отмечает, что, когда он вышел на улицу, было непривычно холодно. Охотники за призраками считают, что низкая температура указывает на близость духов, сообщает People.