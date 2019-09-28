Сб, 28.09.2019
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Видео: Отть Тянак пожертвовал комфортом ради благотворительности

Ott Tänak.

ФОТО: OZAN KOSE / AFP

EЭстонский гонщик Отть Тянак во имя благородной цели взял в руки кисть и вместе с семьей написал картину, которую выставили на благотворительном аукционе.

"Рисование точно выходит за рамки зоны комфорта для меня, но к счастью у меня очень талантливая семья, которая помогла мне с этим проектом", - говорит 31-летний гонщик в Facebook.

"Эта картина написана с целью поддержать благотворительный проект Maalides Head, в котором участвуют эстонские знаменитости - они пишут картины и выставляют их на благотворительный аукцион, все выручка с которого идет в поддержку проекта Minu Unistuste Päev", - рассказал Тянак.

По состоянию на субботу до окончания аукциона осталось шесть дней и за картину уже готовы отдать более 1000 евро.

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