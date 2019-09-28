ТОП-10 достопримечательностей Баку: что посмотреть в Париже Кавказа

Но есть нюансы. Как водится на Кавказе, сайты многих достопримечательностей и вообще полезных для туриста сервисов работают… как бы это помягче… не так безупречно, как мы привыкли.

Хотя на остановке есть ссылка на сайт, информации об этих автобусах там не обнаруживается. Официального сайта найти так и не удалось. На некоторых туристических сайтах написано, что автобус ходит каждый час. Но самое достоверное расписание обнаружилось ЗДЕСЬ.

В общем, мы на уговоры не поддавались и были правы – минут за 15 до обозначенного времени отправления автобус прибыл и все желающие спокойно расселись по местам и выбрали нужный язык.

Hilton 360

Обзорный панорамный бар на 25 этаже респектабельного отеля открыт для всех. Все просто: нажимаешь в лифте кнопку 25 – и ты на месте. Единственный нюанс – этот бар начинает работать в 18 часов, в 19 открывается ресторан этажом ниже с уличной (!) террасой, где можно поесть поосновательнее.

Панорамный бар устроен очень удобно: пол медленно вращается, так что сидя за столиком, можно без напряга и с полным комфортом обозревать окрестности.

Гостям, кстати, предлагают в качестве комплимента продегустировать закуски. Ну к заказанному нами по бокалу вина и коньяка на столике неожиданно материализовались оливки, чипсы, попкорн, которые не входили в счет. Цены, если сравнивать с таллиннскими, вполне средние.

«Цигель-цигель! Ай-лю-лю» и «Черт побери!»

По следам съемок «Бриллиантовой руки» стоит отправиться однозначно!

Вам с удовольствием помогут-подскажут в инфопункте у главных ворот старого города, ну а если все же запутаетесь – покажет дорогу любой зазывала у любого кафе, которых в Ичери-шехер, множество. Так что не стоит поддаваться на предложение некоторых «коренных жителей Старого города, которые за небольшую плату…» ну и так далее, вы в курсе.

С «Цигель-цигель» все просто: постоять-сфотографироваться у двери н на улице Сабира.

С «Черт побери!» у дома № 8 по улице Кичик Гала сложнее. Это узкая и при этом оживленная проезжая часть, но машины с уважением к киноманам притормаживают и не выказывают ни малейшей нервозности. Там, где была аптека, сейчас небольшой сувенирный, хозяин которого и кинокадры напомнит, и купить что-нибудь из своих сувениров предложит – но без малейшего нажима.

Рядом – кафе «Черт побери!». Хотели было заглянуть, но отпугнул неаппетитный аромат.

Дворец Ширваншахов

Сюда стоит отправиться за необычной для европейского человека арабской архитектурой. Ее мотивы, конечно, присутствуют во многих зданиях города, но все же более поздняя застройка ближе к привычной нам. А тут средневековая и шахская – строили с 13 по 16 века.

Здесь как бы собрано все и в миниатюре и слегка напоминает, например, Тадж-Махал и дворцы индийских раджей. Есть и мавзолей, мечеть 15 века, и тронный зал, и усыпальница дервиша, и шемаханские ковры, и коллекция древнего оружия. И, конечно, одежда и украшения! Одни древние туфли для хамама – металлические, затейливо-резные – чего стоят!

Билет – по традиции 15 манатов. Кстати, за 25 манатов (13.50 евро) можно купить такой комплексный билет: он и в Девичью башню, и во Дворец Ширваншахов, и на пешеходную экскурсию по городу. Имеет смысл!

Дом-музей братьев Нобель

Дом-музей братьев Нобель, с которых начался расцвет Баку, стоит внимания. К слову, при желании на втором этаже Villa Petolea можно устроить банкет на 100 человек.