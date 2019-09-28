ТОП-10 достопримечательностей Баку: что посмотреть в Париже Кавказа
ез «Цигель-цигель! Ай-лю-лю», понятно, никуда, но в столице Азербайджана есть чем полюбоваться и помимо любимых по кино видов, пишут в своем блоге Борис Горский и его жена Евгения.
Баку красивый, чистый, ухоженный. Здесь строят много новых красивых зданий, которые естественно интегрированы в отреставрированную сталинскую застройку и в отличном состоянии здания конца 19 века, когда начали добывать нефть и город буквально расцвел и обрел репутацию «Парижа Кавказа». Много фонтанов, скульптур и парков. К слову, парки здесь, как и во многих городах, начали обустраивать все в том же 19 веке, и любопытно, что для этого один из градоначальников велел капитанам кораблей привозить в засушливый Баку мешки с черноземом.
Жаль только одного – под напором шикарных новостроек старые деревянные районы с этими невероятными резными деревянными балкончиками постепенно-безвозвратно исчезают. Остаются, кажется, лишь в черте старого города – Ичери-шехер, где все, конечно, в безупречном состоянии.
При этом здесь любят эффектные небоскребы. Ими, правда, стоит любоваться издалека. Вот, например, один из символов Баку – Пламенные башни, каждый вечер расцветающие световыми инсталляциями, которые можно увидеть из любой части города. Но тратить время на то, чтобы попасть внутрь, стоит лишь в четырех случаях: если вы живете в башне Fairmont, где есть апартаменты, или собираетесь на киносеанс в тамошний IMAX, ну или послушать джаз в ресторане, или на процедуру в спа-салон. Сами по себе башни интереснее на расстоянии.
А вот о том, что действительно стоит посетить:
Приморский бульвар
Классное место – огромный вытянутый и очень широкий парк-набережная: сейчас длиной 5 километров, в ближайшей перспективе обещают удлинить аж до 25 километров. Народа тут гуляет много, но поскольку площади громадные, остается ощущение невероятного простора.
Кстати, здесь особенно ощущается, что авторы путеводителей, рекомендующие туристам-мужчинам отказаться от шорт и туристам-женщинам воздержаться от короткой, открытой и чересчур яркой одежды, – правы. Стоит женщине, например, надеть платье, спереди чуть открывающее колени и максимально длинное по бокам и сзади, моментально ощущаются недовольные взгляды – прежде всего, взрослых матрон. Так что после этого сразу понятно, что девушкам любого возраста в самом деле уютнее следовать рекомендациям бывалых: брюки, длинные платья, лучше с рукавом – хотя бы минимальным. Вообще, показалось, что Баку – это город джинсов: в них ходят и мужчины, и большинство женщин. Впрочем, в деловых районах все как везде: мужчины в хороших костюмах, женщины в стильных платьях, часто длиной лишь до колена, и нередко в ярких трендовых, но в рамках хорошего вкуса, туфлях.
Единственный минус Приморского бульвара и в целом устройства Баку: в городе нет пляжей. То есть вот оно – море, а окунуться – увы. Пляжи есть за городом, и если верить таксистам, все сплошь платные и при этом серьезно так платные – говорят, цены колеблются от 12 до 70 манатов (6.60-38 евро) с человека.
Впрочем, есть одна возможность совместить приятное с приятным – ресторан с пляжем, но об этом в следующий раз.
Площадь фонтанов
Реальный центр города. Народа здесь видимо-невидимо и в полночь, и в два часа ночи. Такое ощущение, что Баку вообще не спит. Тут действительно красиво: парк, фонтаны и симпатичные кафе и рестораны. Европейские и азербайджанские: 50 на 50.
А вот здесь в толпе на ночном променаде. можно увидеть девушек в коротких шортах и открытых полупрозрачных топах. Крайне редко, но все же.
Девичья башня
Странная достопримечательность. Ну то есть поскольку она – еще один символ города и с нее открывается вид на Баку, подняться все же стоит. Цена билета – 15 манатов (8 евро).
28 метров в высоту, 8 этажей, узкие лестницы в 5-метровой толщины стене – и вы на верхней площадке башки. С которой, по одной из легенд, веке эдак в 12-м бросилась вниз дочь шаха, чтобы не выходить замуж за нелюбимого.
Вокруг башни – такой мини-музей древностей под открытым небом. Рядом – крепостная стена, у которой вечно что-нибудь снимают. Пока мы были в Баку, шли съемки какого-то индийского кино.
Нагорный парк
В него можно попасть с Приморского бульвара и проспекта Нефтяников. Пешком (что долго.) или на фуникулере – он поднимет наверх за 4 минуты и 1 манат.
Умопомрачительно красивое место, отсюда открываются самые роскошные виды на весь Баку, причем в правильном масштабе: когда все видно и при этом не слишком мелко.
Здесь встречается вся роскошь парков южных городов – огромные площадки, нарядные балюстрады, широкие лестницы, бурная экзотическая и при этом упорядоченная растительность.
Центр Гейдара Алиева
Невероятное футуристическое здание – и снаружи, и внутри. Построено оно одним из самых известных в исламском мире архитекторов, волнообразные формы символизируют устремление ввысь, в бесконечность, и в то же время плавное слияние с землей. Сюда стоит прийти уже только ради формы и конструкции здания. Цена билета 15 манатов (8 евро).
Внутри – несколько разных выставок, так что каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Конечно, большая экспозиция о жизни и работе Гейдара Алиева. А еще выставки: современного искусства, самых разных кукол, Азербайджан в миниатюре, культура и искусство Азербайджана.
Вот только бар подкачал – кажется, время в нем тянется бесконечно. То ли дело в хороших театрах, когда бармены выдают кофе-пирожные со скоростью пулеметной очереди. В общем, кофе здесь мы не дождались – ушли.
Baku City Tour
– Да не будет сегодня автобусов, точно знаю, – уверял то один, то другой таксист у остановки традиционного двухэтажного красного автобуса Hop on hop off. – Давайте я вас целых два часа повожу по тем же местам: там час и за 40 манатов на двоих, я два часа и за 30.
Время от времени предлагались бонусы: например, покажу еще могилу Магомаева.
Автобус устроен как везде в мире: 8 языков, 16 остановок. Отправная точка, она же первая остановка – площадь Азадлыг (рядом с торговым центром Park Bulvar, на бульваре между Домом правительства и отелем Hilton. Билет – 20 манатов (10.80 евро).
Но есть нюансы. Как водится на Кавказе, сайты многих достопримечательностей и вообще полезных для туриста сервисов работают… как бы это помягче… не так безупречно, как мы привыкли.
Хотя на остановке есть ссылка на сайт, информации об этих автобусах там не обнаруживается. Официального сайта найти так и не удалось. На некоторых туристических сайтах написано, что автобус ходит каждый час. Но самое достоверное расписание обнаружилось ЗДЕСЬ.
В общем, мы на уговоры не поддавались и были правы – минут за 15 до обозначенного времени отправления автобус прибыл и все желающие спокойно расселись по местам и выбрали нужный язык.
Hilton 360
Обзорный панорамный бар на 25 этаже респектабельного отеля открыт для всех. Все просто: нажимаешь в лифте кнопку 25 – и ты на месте. Единственный нюанс – этот бар начинает работать в 18 часов, в 19 открывается ресторан этажом ниже с уличной (!) террасой, где можно поесть поосновательнее.
Панорамный бар устроен очень удобно: пол медленно вращается, так что сидя за столиком, можно без напряга и с полным комфортом обозревать окрестности.
Гостям, кстати, предлагают в качестве комплимента продегустировать закуски. Ну к заказанному нами по бокалу вина и коньяка на столике неожиданно материализовались оливки, чипсы, попкорн, которые не входили в счет. Цены, если сравнивать с таллиннскими, вполне средние.
«Цигель-цигель! Ай-лю-лю» и «Черт побери!»
По следам съемок «Бриллиантовой руки» стоит отправиться однозначно!
Вам с удовольствием помогут-подскажут в инфопункте у главных ворот старого города, ну а если все же запутаетесь – покажет дорогу любой зазывала у любого кафе, которых в Ичери-шехер, множество. Так что не стоит поддаваться на предложение некоторых «коренных жителей Старого города, которые за небольшую плату…» ну и так далее, вы в курсе.
С «Цигель-цигель» все просто: постоять-сфотографироваться у двери н на улице Сабира.
С «Черт побери!» у дома № 8 по улице Кичик Гала сложнее. Это узкая и при этом оживленная проезжая часть, но машины с уважением к киноманам притормаживают и не выказывают ни малейшей нервозности. Там, где была аптека, сейчас небольшой сувенирный, хозяин которого и кинокадры напомнит, и купить что-нибудь из своих сувениров предложит – но без малейшего нажима.
Рядом – кафе «Черт побери!». Хотели было заглянуть, но отпугнул неаппетитный аромат.
Дворец Ширваншахов
Сюда стоит отправиться за необычной для европейского человека арабской архитектурой. Ее мотивы, конечно, присутствуют во многих зданиях города, но все же более поздняя застройка ближе к привычной нам. А тут средневековая и шахская – строили с 13 по 16 века.
Здесь как бы собрано все и в миниатюре и слегка напоминает, например, Тадж-Махал и дворцы индийских раджей. Есть и мавзолей, мечеть 15 века, и тронный зал, и усыпальница дервиша, и шемаханские ковры, и коллекция древнего оружия. И, конечно, одежда и украшения! Одни древние туфли для хамама – металлические, затейливо-резные – чего стоят!
Билет – по традиции 15 манатов. Кстати, за 25 манатов (13.50 евро) можно купить такой комплексный билет: он и в Девичью башню, и во Дворец Ширваншахов, и на пешеходную экскурсию по городу. Имеет смысл!
Дом-музей братьев Нобель
Дом-музей братьев Нобель, с которых начался расцвет Баку, стоит внимания. К слову, при желании на втором этаже Villa Petolea можно устроить банкет на 100 человек.
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