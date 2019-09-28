Новолуние 28 сентября 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние в сентябре выпадает на 28 число — это день, когда Луна вступает в аспект с Марсом. Обычно Новолуние считается благоприятным и безобидным временем, но на этот раз без предостережений не обойтись. Попробуем использовать это редкое явление — Новую Луну в созвездии Девы и в сочетании с опасным Марсом — себе во благо, а заодно сверимся с лунным календарем подробнее, чтобы не наделать ошибок.

Что нельзя делать 28 сентября

Предупреждений в этот раз действительно много — но к счастью, все они выполнимы и не так уж сложны.

Спорить лучше в другое время. На Новолуние разногласия могут обостриться, да и в целом негативная энергетика будет словно витать в воздухе, так что не стоит давать ей повода проявить себя. По возможности придется уходить от конфликтов и «скользких» тем.

Нельзя геройствовать и сворачивать горы. Новая Луна — новое дело; так мы привыкли думать. Но 28 сентября в Новолуние лучше не планировать новое, а доделывать начатое. Огненный Марс и обнуление лунной энергетики — два обстоятельства, способные толкнуть людей на амбициозные начинания, которые окажутся просто не по плечу. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют прислушаться к более практичной Деве и отказаться от героизма в пользу обычных бытовых задач — уборки или стирки, заботы о близких, общения с приятными людьми, обучения. Тогда и дела сдвинутся с места, и усталость не свалит вечером с ног.

Самоанализ — для сильных духом. Если сомнения или опасения дали о себе знать, важно вовремя прекратить самокопание и переключиться (смотрите предыдущий пункт — дело лучше выбрать максимально простое и обыденное, в эту субботу они будут работать подобно медитации). Размышлять о собственных достижениях и о смысле жизни благоприятнее в другое время.

Пренебрежительно обращаться с деньгами тоже нельзя. Это значит, что астрологи не рекомендуют тратиться направо и налево, раздавать щедрые чаевые, если вы в данный момент на мели, брать новый кредит к нескольким уже имеющимся, сорить деньгами ради ложного впечатления благополучия. Однако при наличии средств можно заниматься благотворительностью, делать вклады в будущее и дарить подарки. Денежные приметы и поверья на Новолуние тоже можно использовать.

Новолуние в сентябре: что можно делать

С запретами и предостережениями разобрались — остались благоприятные дела. Ведь даже в сложные лунные сутки найдется парочка пунктов в списке дел, которые можно безболезненно и даже удачно выполнить. Лунный календарь поможет в этом.

Отдыху — да. Причем если вышло так, что сил на активный досуг нет, можно со спокойной совестью провести субботний вечер перед телевизором, за любимой книгой в компании эклеров, за видеоигрой и прочими развлечениями. Важно только, чтобы они не вредили вашему здоровью: поглощать весь вечер чипсы или щекотать нервы за фильмом ужасов все же не стоит. Но и ругать себя за слишком «ленивый» отдых не нужно: людям с ослабленной энергетикой пора подкопить сил, хорошенько отдохнуть и выспаться.

«Разгрузочная суббота» — план для тех, кто давно собирался похудеть, оздоровиться или заняться собой. 28 сентября подойдет для начала диеты (в разумных пределах), отказа от сладкого или вредных привычек. Такое начинание на Новую Луну всегда кстати.