Внук Снуп Догга умер через 10 дней после рождения

Причины смерти малыша, которого звездные родители назвали Кай Лав, не называются. Сам Снуп Догг также пока не комментирует смерть внука.

Снуп Догг женился на своей школьной подруге по имени Шанте Тейлор в 1990 году. Девушка подарила ему троих детей: сыновей Корд и Корделла, а также дочь Кори. Дедушкой Снуп Догг впервые стал в январе 2015 года – его сын Корд и Джессика Кайзер стали родителями мальчика, которого назвали Зайон.