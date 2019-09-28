Внук Снуп Догга умер через 10 дней после рождения

У рэпера Снуп-Дога в семье страшное горе: 25-летний сын музыканта Корд потерял своего новорожденного сына. Сердце малыша Кая билось всего 10 дней, после чего он умер в одной из клиник, пишет Супер.
Безутешный отец опубликовал ужасающее видео, на котором видно, как вся семья рэпера вместе с дедом Снупом оплакивают утрату.
Причины смерти малыша, которого звездные родители назвали Кай Лав, не называются. Сам Снуп Догг также пока не комментирует смерть внука.
Снуп Догг женился на своей школьной подруге по имени Шанте Тейлор в 1990 году. Девушка подарила ему троих детей: сыновей Корд и Корделла, а также дочь Кори. Дедушкой Снуп Догг впервые стал в январе 2015 года – его сын Корд и Джессика Кайзер стали родителями мальчика, которого назвали Зайон.