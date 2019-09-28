Продюсеры рассказали, кто станет новым холостяком и при чем здесь Гуф

Продюсеры шоу "Холостяк" рассказали, что изначально героем нового сезона хотели сделать 40-летнего рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, однако в итоге в проекте примет участие другой мужчина. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на журнал "Стархит".