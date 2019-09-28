Клиенты в шоке: по пути в Таллинн водитель автобуса закрепил дверь веревкой, чтобы она не открывалась
В группе жителей волости Харку в Facebook появился пост с фото, который произвел впечатление на многих участников. Пост создал пассажир, который вчера утром ехал на автобусе 127А, принадлежащем ATKO Grupp OÜ, в направлении Клоогаранна-Таллинн.
Один из пассажиров автобуса, который пожелал остаться анонимным, рассказал порталу Elu24:
Для того, чтобы автобус смог продолжать путь и передняя дверь не открывалась, водитель привязал ее веревкой. На остановках приходилась отвязывать, а потом снова привязывать дверь. Водителю помогла женщина, но после того, как она вышла на одной из остановок, водителю пришлось открывать и закрывать дверь самому.
Он добавил, что пассажиры не задавали водителю вопросы о том, почему автобус в таком состоянии все-таки вышел на линию.
В комментариях к посту можно найти информацию о том, что неисправный автобус вышел на линию и за день до этого случая, 26 сентября.
Вчера вечером дверь в автобусе была починена.