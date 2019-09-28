Клиенты в шоке: по пути в Таллинн водитель автобуса закрепил дверь веревкой, чтобы она не открывалась

Для того, чтобы автобус смог продолжать путь и передняя дверь не открывалась, водитель привязал ее веревкой. На остановках приходилась отвязывать, а потом снова привязывать дверь. Водителю помогла женщина, но после того, как она вышла на одной из остановок, водителю пришлось открывать и закрывать дверь самому.