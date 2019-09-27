Видео: девушка демонстративно разделась перед охранником магазина

Ролик снят в одном из магазинов сети Walmart мексиканской столицы. На кадрах видно, как покупательница в черном топике и белой мини-юбке разговаривает с охранником. Рядом с ней стоит еще один мужчина.

В какой-то момент она пожимает плечами и снимает юбку. После этого охранник, вероятно, просит ее продемонстрировать, что под топиком тоже ничего нет, и мексиканка снимает и его, а затем выходит из супермаркета.

Нет никаких данных о том, арестовали ли девушку или охранника за нарушение общественного порядка.