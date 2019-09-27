«Мисс Москва» впервые рассказала, как экс-король Малайзии сбежал от неё

Он уехал в декабре и так и не вернулся. Так что я узнала о разводе в Интернете. Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо, мы ждали нашего первенца. Даже сейчас я до сих пор не понимаю, какими причинами он руководствовался,