Майли Сайрус выглядит болезненно худой после разрыва со своей девушкой

Сейчас знаменитость утверждает, что у нее начался новый этап, но поклонники крайне обеспокоены ее состоянием. Дело в том, что на последних фото в Instagram Майли выглядит болезненно худой. На снимках девушка позирует в каньоне Антилопы, надев короткие шорты и топ. Подпись к ним гласит: «Если вы посмотрите на меня внимательнее... вы можете увидеть в моих глазах... эта девушка всегда найдет... ее путь».