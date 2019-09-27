Майли Сайрус выглядит болезненно худой после разрыва со своей девушкой

Жизнь Майли Сайрус в последние несколько месяцев напоминает американские горки. Сначала 26-летняя певица сообщила о разрыве с мужем Лиамом Хемсвортом и практически сразу закрутила роман со своей подругой Кейтлин Картер. А после стало известно о том, что и эти отношения не продержались долго, сообщает Life.ru.
Сейчас знаменитость утверждает, что у нее начался новый этап, но поклонники крайне обеспокоены ее состоянием. Дело в том, что на последних фото в Instagram Майли выглядит болезненно худой. На снимках девушка позирует в каньоне Антилопы, надев короткие шорты и топ. Подпись к ним гласит: «Если вы посмотрите на меня внимательнее... вы можете увидеть в моих глазах... эта девушка всегда найдет... ее путь».
На фотографиях действительно можно заметить выпирающие бедра и очень худые ноги. Поэтому подписчики начали писать в комментариях, чтобы Майли обратила внимание на свое здоровье.
«Я люблю тебя, но твоё тело похоже на моё, когда я лечилась от анорексии. Надеюсь с тобой всё в порядке», — написал подписчик Майли Сайрус.
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