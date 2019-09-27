Первый эстонский фильм ужасов попал под запрет в Facebook

Трейлер кинокартины содержал настолько ужасные и леденящие кровь сцены, что социальная сеть запретила распространение данного видео в своей среде. В эстонском кинематографе такое произошло впервые.

Лийв удивляется: «В трейлере мы использовали нейтральные кадры, так как понимали, что в противном случае это может привести к проблемам. К сожалению, для Facebook и такой видеоролик оказался слишком суровым».

Поскольку на просмотр фильма установлено возрастное ограничение 16+, то его не сможет посмотреть и учащийся во втором классе Оливер, сыгравший одну из ролей в картине.