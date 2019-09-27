Пт, 27.09.2019
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  • Ни в какие ворота не лезет! Сексуальная эстонка шокировала поведением за рулем (ФОТО)

Ни в какие ворота не лезет! Сексуальная эстонка шокировала поведением за рулем (ФОТО)

Анна Грейс Саар

ФОТО: Instagram

Эстонский певец Даниэль Леви Вийнласс поделился в Instagram снимком своей прекрасной сестры Анны Грейс Саар (33), но не похвалил ее за подобное поведение за рулем транспортного средства. 

Сестра певца - американка с эстонскими корнями, которая работает гримером, кроме того, она мать троих детей. Женщина замужем за священником, но, несмотря на это, красотка не боится грешить. Сам певец призывает сестру к порядку и не рекомендует больше так делать. Женщина во время езды на автомобиле держит руль только коленками и в это же время пьет кофе и снимает происходящее на камеру.

Даниэль Леви написал, что хвалит песню, но не оправдывает подобное поведение за рулем и просит не отпускать руль во время езды. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Instagram

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