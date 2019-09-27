Ни в какие ворота не лезет! Сексуальная эстонка шокировала поведением за рулем (ФОТО)

Эстонский певец Даниэль Леви Вийнласс поделился в Instagram снимком своей прекрасной сестры Анны Грейс Саар (33), но не похвалил ее за подобное поведение за рулем транспортного средства.
Сестра певца - американка с эстонскими корнями, которая работает гримером, кроме того, она мать троих детей. Женщина замужем за священником, но, несмотря на это, красотка не боится грешить. Сам певец призывает сестру к порядку и не рекомендует больше так делать. Женщина во время езды на автомобиле держит руль только коленками и в это же время пьет кофе и снимает происходящее на камеру.
Даниэль Леви написал, что хвалит песню, но не оправдывает подобное поведение за рулем и просит не отпускать руль во время езды.