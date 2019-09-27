Народ молится о погибшей звезде сериала «Физрук»

Наталья Клинаева сообщила, что прошло уже два года с того момента, как она потеряла 18-летнего сына. Женщина так и не смирилась с этим.

«Помолитесь за упокой души р.б. Георгия! Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною", – процитировала строчки Евангелия от Матфея безутешная родительница.

Клинаева попросила в этот скорбный день вспомнить ее сына: его улыбку, его юмор, его любовь к людям и готовность всегда прийти на помощь. По словам Натальи, семье очень не хватает Егора. Только вера дает родственникам погибшего артиста силы жить дальше.

"Я чувствовала, как ты улыбался мне с небес сегодня и посылал лучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел!" – обратилась к умершему сыну Наталья Клинаева.

Подписчики, моментально отреагировали на просьбу убитой горем женщины. В комментариях многие публиковали молитвы, которые православные верующие читают за упокой души усопшего.