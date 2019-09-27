Пт, 27.09.2019
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  • В Риге на концерте «Алисы» избит журналист: врачи борются за его жизнь

В Риге на концерте «Алисы» избит журналист: врачи борются за его жизнь
Родные молят о помощи...

ФОТО: Facebook

19 сентября в Риге прошел концерт популярной рок-группы «Алиса», которая отменила свое выступление в Таллинне якобы из-за неготовой концертной площадки. А в Риге, к сожалению, мероприятие прошло весело и позитивно не для всех - во время концерта был избит журналист Игорь Мейден. В данный момент он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Его родные, друзья и близкие обратились за помощью к пользователям соцсетей: они просят о любой информации, которая поможет найти обидчиков, сообщает издание Rus.TVNET.lv

"Может кто-то видел, кто ударил, может, даже успел заснять на телефон! Может не вы, а кто-то из числа ваших друзей или знакомым был свидетелем. Трудно найти очевидцев, потому что это была не драка, а просто несколько ударов, которые лишили сознания", - говорится в сообщении на Facebook.

Если вы стали свидетелем происшествия или можете помочь какой-либо ценной информацией, пишите в Facebook - контакты его коллег можно найти на его странице.

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