Самая известная plus-size модель показала обнаженное тело и порадовала поклонников

На снимке запечатлено правое бедро, бок и грудь Холлидей, которую девушка прикрыла рукой. Кроме того, модель продемонстрировала свою татуировку на правой ноге.

«Совсем непросто любить свое тело, когда многие считают его отвратительным. Иногда мне просто интересно, почему некоторые из нас проводят так много времени, ненавидя себя. Любить себя — это тяжелейший труд, но, боже мой, это того стоит. Мое тело так много мне дало, оно научило меня и вас вещам, которые мне казались невозможными. Это прекрасное тело родило мне двоих детей, пережило много жестокого обращения с моей стороны и со стороны других людей, но все же я здесь… Я выбрала себя и надеюсь, что каждый, кто это читает, сможет сделать то же самое», — подписала публикацию Холлидей.

Ее подписчики поблагодарили модель за все, что она делает. «Ты даже не представляешь, скольким вещам ты меня научила! Спасибо», — комментировала одна пользовательница. «Я так горжусь тобой! Продолжай добиваться своих целей! Ты самый настоящий свет», — поддерживала другая фанатка. «Когда я увидела твои фотографии в социальных сетях, это изменило мою жизнь. Я помню, как смотрела на большую plus-size модель в татуировках, которая очень сильно напоминала мне меня. Я думала про себя: “Если мне кажется, что она красивая, то почему я не могу думать так же про себя?” И с этого момента я начала относиться к себе так же, как я относилась к тебе. Теперь я принимаю свои неидеальные формы и люблю свой внешний вид», — делилась своей историей третья поклонница.

В августе другая популярная plus-size модель Эшли Грэм показала поклонникам фрагмент своего обнаженного тела. На снимке была запечатлена правая часть туловища Грэм. Она продемонстрировала жировые складки на своем животе и растяжки на бедрах, прикрывая грудь рукой. «Одинаковые, но все-таки немного разные», — написала она под фото.