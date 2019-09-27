Тимати будет присутствовать на родах Анастасии Решетовой

Модель опубликовала в своем Instagram новый пост. "У вас наверняка накопилось много вопросов, ответы на некоторые из которых хотелось бы знать от первоисточника, а не из пабликов и желтой прессы. Так что задавайте любые под этим постом, а я буду прямо здесь на них отвечать", – заявила светская львица.

Фолловеры не стали упускать возможности разузнать побольше. В комментариях началось самое настоящее интервью.

Так, пользователи Сети узнали, что Тимур Ильдарович будет присутствовать на родах. "Это таинство, процесс, который пара должна проживать вместе", – подчеркнула Решетова.

Любопытная подписчица поинтересовалась, что невеста Тимати находит самым прекрасным в беременности. Ответ будущей матери оказался очень трогательным.

"Осознание того, что внутри тебя живет твоя кровиночка", – призналась бизнесвумен.

Также девушка рассказала, что во время беременности у нее появились растяжки на теле. Она планирует бороться с ними с помощью плазмы и шлифовки.