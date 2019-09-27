Пт, 27.09.2019
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Тимати будет присутствовать на родах Анастасии Решетовой

Тимати.

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова на финишной прямой своей беременности. По прогнозам, уже в октябре на свет появится малыш, сообщает Dni.ru.

Модель опубликовала в своем Instagram новый пост. "У вас наверняка накопилось много вопросов, ответы на некоторые из которых хотелось бы знать от первоисточника, а не из пабликов и желтой прессы. Так что задавайте любые под этим постом, а я буду прямо здесь на них отвечать", – заявила светская львица.

Фолловеры не стали упускать возможности разузнать побольше. В комментариях началось самое настоящее интервью.

Так, пользователи Сети узнали, что Тимур Ильдарович будет присутствовать на родах. "Это таинство, процесс, который пара должна проживать вместе", – подчеркнула Решетова.

Любопытная подписчица поинтересовалась, что невеста Тимати находит самым прекрасным в беременности. Ответ будущей матери оказался очень трогательным.

"Осознание того, что внутри тебя живет твоя кровиночка", – призналась бизнесвумен.

Также девушка рассказала, что во время беременности у нее появились растяжки на теле. Она планирует бороться с ними с помощью плазмы и шлифовки.

Некоторые вопросы Решетова все-таки оставила без ответа. Анастасия в очередной раз отказалась называть пол будущего ребенка. "Это вполне обосновано. Родители часто скрывают эту информацию до родов, а некоторые даже после", – отметила модель.

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