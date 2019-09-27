The Beatles выпустили новый клип

В новом видео были использованы архивные фотографии и анимационные кадры, а также знаменитые снимки вроде тех, что сделал фотограф Иен Макмиллан на знаменитом пешеходном переходе на Abbey Road. Кроме того, в ролике были использованы кадры с заключительной фотосессии The Beatles, которая прошла в парке «Титтенхёрст» 22 августа 1969 года.