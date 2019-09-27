«Он был знаменит и одинок»: жены о жизни с Георгом Отсом

Георг Отс свободно владел русским и эстонским, а пел на 20-ти языках – считал, что песни надо исполнять на языке оригинала, поскольку переводы подчас сильно искажают первоначальный облик и смысл. Но спектакль в «Геликоне» почти полностью идет на эстонском.

Это оправдано, хотя в Эстонии после обретения страной в 1991 году независимости, о главном нашем певце на какое-то время словно забыли – наверное, обижались, что он был народным артистом СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета, пел «Севастопольский вальс« и «С чего начинается Родина?»

Сегодня Георг Отс вновь любим и почитаем. Спектакль о нем – коллаборация с эстонской концертной организацией Eesti Kontsert. Главные партии в постановке – Биографа и Поклонницы – исполняют специально приглашенные из Эстонии звезды оперной сцены (Рене Соом и Хейли Вескус). У создателей спектакля большие гастрольные планы, где значится даже Украина. Словом, эстонский язык в постановке со всех точек зрения оправдан. Это дань уважения и к артисту и его корням.

Как известно, Георг Отс был трижды женат. Первая супруга Маргот стала любовницей немецкого офицера и сбежала вместе с немцами при наступлении Красной армии. Вторая – балерина из театра "Эстония" – тоже сбежала от Отса, но уже из-за ревности и вместе с детьми. И лишь третья – манекенщица Илона – была с Георгом до его последних дней, посвятив ему себя всецело.

Показывая на сцене всех трех избранниц Отса, режиссер словно пытается разобраться, почему певец всегда оставался одиноким в душе, несмотря на всеобщее обожание. Но в спектакле нет "клубнички", нет скандальных подробностей – в данном случаем все это было бы неуместно.

Георг Отс, как известно, умер от опухоли мозга. Он перенес восемь тяжелейших операций, а за полгода до смерти стал петь прямо в больничной палате - не мог отказать санитаркам. И эта история – один из самых трогательных моментов спектакля.

Его музыкальный ряд подобран с большим вкусом – звучат и песни советских композиторов, и оперные арии, и посвящение острову Сааремаа, где жил Отс. Там, кстати, спектакль был сыгран впервые летом этого года. Разумеется, исполняется в нем и Ария Мистера Х из "Принцессы цирка", хотя эту роль артист не любил и считал своим крестом. Но для простых, далеких от оперы людей, он именно с этой композицией и ассоциируется.