Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Российская актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк с диагнозом рак мозга все еще находится в одной из московских клиник. На днях к кинозвезде привезли ее 11-месячную дочь Милу, а также актриса, по информации СМИ, уже успела составить завещание с нотариусом. Но до сих пор официальных данных о состоянии российской артистки еще не поступало.

Одна из экс-сотрудниц клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, уверяет, что у нее есть фотографии и видео, где запечатлена звезда, которые она сделала в период с 15 по 25 сентября.

Женщина заявила о готовности предоставить все материале журналистам за вознаграждение.

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», - сообщила женщина, уточнив, что один ролик длится 58 секунд, два других - по 32 секунды.

За какую сумму экс-сотрудница медучреждения готова продать эксклюзивный материал, пока неизвестно.