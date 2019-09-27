Пт, 27.09.2019
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  • Ты не поверишь! Максим Волков в худи с волком раскрыл секрет своей третьей работы (ВИДЕО)

Ты не поверишь! Максим Волков в худи с волком раскрыл секрет своей третьей работы (ВИДЕО)
Limon LIVE!

Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE Максим Волков, руководитель Международной Лиги Смеха, которая с успехом проходит в Таллинне и собирает команды из Эстонии, России, Белоруссии, Украины и других стран. Недавно зажгла наша «Зажигалка» и заняла первое место. 

Максим Волков пришел к нам в гости подготовленным - в худи с изображением волка.

Сегодня вы узнаете: кем еще работает Максим Волков, как совмещает три совершенно разные сферы деятельности и куда делся КВН Эстонии. Наверняка вы много раз задавались вопросом: почему на сцене почти всегда шутят про наших политиков, особенно таллиннских? 

И, внимание, вишенка на торте! Максим Волков знает, где родился ведущий программы Limon LIVE Эдгар Гергель. 

Смотрите и улыбайтесь вместе с нами! 

Записаться на съемки в Limon LIVE можно всем желающим: info@limon.ee, в письме укажите тему, которую хотите обсудить в эфире и напишите ваше имя и фамилию. 

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