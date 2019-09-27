Ты не поверишь! Максим Волков в худи с волком раскрыл секрет своей третьей работы (ВИДЕО)

Максим Волков пришел к нам в гости подготовленным - в худи с изображением волка.

Сегодня вы узнаете: кем еще работает Максим Волков, как совмещает три совершенно разные сферы деятельности и куда делся КВН Эстонии. Наверняка вы много раз задавались вопросом: почему на сцене почти всегда шутят про наших политиков, особенно таллиннских?

И, внимание, вишенка на торте! Максим Волков знает, где родился ведущий программы Limon LIVE Эдгар Гергель.

Смотрите и улыбайтесь вместе с нами!