Ты не поверишь! Максим Волков в худи с волком раскрыл секрет своей третьей работы (ВИДЕО)
Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE Максим Волков, руководитель Международной Лиги Смеха, которая с успехом проходит в Таллинне и собирает команды из Эстонии, России, Белоруссии, Украины и других стран. Недавно зажгла наша «Зажигалка» и заняла первое место.
Максим Волков пришел к нам в гости подготовленным - в худи с изображением волка.
Сегодня вы узнаете: кем еще работает Максим Волков, как совмещает три совершенно разные сферы деятельности и куда делся КВН Эстонии. Наверняка вы много раз задавались вопросом: почему на сцене почти всегда шутят про наших политиков, особенно таллиннских?
И, внимание, вишенка на торте! Максим Волков знает, где родился ведущий программы Limon LIVE Эдгар Гергель.
Смотрите и улыбайтесь вместе с нами!
Записаться на съемки в Limon LIVE можно всем желающим: info@limon.ee, в письме укажите тему, которую хотите обсудить в эфире и напишите ваше имя и фамилию.