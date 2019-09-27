«Полицейский с Рублевки» Александр Петров вывел в свет новую возлюбленную

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров посетил премьеру сериала «Триада» вместе с новой возлюбленной Стасей Милославской. Пара старательно избегала фотокамер и старалась позировать отдельно, но за кадром они не разжимали объятий. Об этом сообщает StarHit.ru.