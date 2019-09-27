Пт, 27.09.2019
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«Полицейский с Рублевки» Александр Петров вывел в свет новую возлюбленную

«Полицейский с Рублевки»

ФОТО: скриншот

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров посетил премьеру сериала «Триада» вместе с новой возлюбленной Стасей Милославской. Пара старательно избегала фотокамер и старалась позировать отдельно, но за кадром они не разжимали объятий. Об этом сообщает StarHit.ru

Петров появился на премьере вместе с актрисой Стасей Милославской. Недавно девушка громко о себе заявила ролью в картине про 90-е «Бык». 

Напомним, ранее уже появилась информация, что актер расстался с предыдущей избранницей Ириной Старшенбаум и стал встречаться с Милославской. 

По мнению издания, отношения молодых людей зародились на съемках фильма «Стрельцов», где Стася играла супругу Петрова.

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