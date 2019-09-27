Пт, 27.09.2019
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47-летняя Камерон Диас ждет первенца

Cameron Diaz

ФОТО: Ian West / PA Wire/Press Association Images

По сообщениям западных СМИ, голливудская актриса Камерон Диас, которой недавно исполнилось 47 лет, беременна.

По информации National Enquirer, Камерон Диас и ее супруг – гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден – на протяжении многих лет пытались завести ребенка, но все попытки оказались безуспешны. Им даже пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО-оплодотворения.

ФОТО: slf/SIPA / slf/SIPA

"Камерон просто сияет от счастья! Она сейчас занимается обустройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка", — рассказывает источник издания.

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