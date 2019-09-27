47-летняя Камерон Диас ждет первенца

По сообщениям западных СМИ, голливудская актриса Камерон Диас, которой недавно исполнилось 47 лет, беременна.
По информации National Enquirer, Камерон Диас и ее супруг – гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден – на протяжении многих лет пытались завести ребенка, но все попытки оказались безуспешны. Им даже пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО-оплодотворения.
"Камерон просто сияет от счастья! Она сейчас занимается обустройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка", — рассказывает источник издания.