47-летняя Камерон Диас ждет первенца

По информации National Enquirer, Камерон Диас и ее супруг – гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден – на протяжении многих лет пытались завести ребенка, но все попытки оказались безуспешны. Им даже пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО-оплодотворения.