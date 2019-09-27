Боль в животе с левой стороны может быть признаком этих заболеваний

И это неудивительно: ведь боль может свидетельствовать о чем-угодно: от вытянутой мышцы до аневризмы.

Для начала нужно обратиться к врачу. Дискомфорт в животе является симптомом многих заболеваний, и поставить самому себе диагноз не удастся.

Боль. Фото иллюстративное. ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Врач должен определить точное местоположение боли.

Если боль чувствуется в основном в верхней левой части живота, то это могут быть болезни желудка, почек, например гастрит, язва и камни в почках.

Если боль локализируется в нижней части живота - это может свидетельствовать о проблемах с толстой кишкой или половой системой.

Вот о каких недугах может символизировать боль в животе...

Дивертикулит

Дивертикулит является одним из наиболее распространенных причин боли в нижней части живота. Это - воспаление карманов в стенке толстой кишки и сопровождается кровавым стулом, ознобом, тошнотой, отсутствием аппетита.

Колит

Симптомы колита (воспаления толстой кишки) появляются более постепенно. Болезнь может быть вызвана инфекциями, пищевыми отравлениями или плохим кровоснабжением.

Боль. Фото иллюстративное. ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Гастрит

Это воспаление слизистой оболочки желудка. Симптомы гастрита могут возникать внезапно или развиваться со временем, а в некоторых случаях гастрит может привести к язве.

Лишай

Если у вас была ветряная оспа, ее вирус может бездействовать десятилетиями, прежде чем вернуться в виде лишая. Если боль в животе с левой стороны сопровождается сыпью, онемением или жжением кожи - это верные признаки лишая.

Аневризма брюшной аорты

При этом состоянии стенка брюшной аорты становится выпуклой и ее разрыв опасен для жизни.

Диспепсия

Все мы знаем чувство дискомфорта, переедания и вздутия живота. Это может быть вызвано проблемами с питанием, беспокойством, реакцией на лекарства, беременностью или болезнью.

Кисты яичников

Яичники расположены в нижней части живота с обеих сторон матки. Киста яичника обычно безболезненна, но иногда может вызывать тянущие боли внизу живота. Если боль - острая, сопровождается лихорадкой, головокружением, это может указывать на разрыв кисты.

Камни в почках

Камни в почках возникают, когда осколки твердых минералов, которые естественным образом накапливаются в почках, отламываются и попадают в мочеточник. Помимо болей в животе, будут присущи такие симптомы, как дискомфорт, неприятный запах или постоянная потребность опорожнить мочевой пузырь.

Перенапряжение мышц

Часто боль в животе возникает из-за чрезмерно сильных тренировок. Это похоже на судороги, которые также могут сопровождаться острой болью, синяками, отеками или спазмами.

Воспалительные заболевания таза

Воспаление женских половых органов, чаще всего возникает в женщин до 25 лет.

Вздутие живота

Отрыжка, вздутие живота - это нормальная часть пищеварительного процесса. И чаще всего вызвано глотанием воздуха во время еды.

Грыжа

Наиболее очевидным симптомом грыжи является выпуклость или комок в животе. Боль может усиливаться во время кашля, смеха, физических упражнений или напряжения.

Кишечная непроходимость