Пт, 27.09.2019
Известные балерины, танцовщицы и спортсменки обнажились для выставки актера Александра Ивашкевича СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Вот вам и будущее… Кто-то заснял, как пара спала в Tesla на скорости 90 км/ч

Вот вам и будущее… Кто-то заснял, как пара спала в Tesla на скорости 90 км/ч
ВИДЕО!

ФОТО: скриншот

Мы уже не первый год живём в XXI веке, и хотя летающие машины всё никак не появляются, автономные электромобили уже стали реальностью.

Одна из самых известных моделей — Tesla Model X, оснащенная системой «Автопилот» с фронтальным радаром, 12 ультразвуковыми датчиками для распознавания объектов на расстоянии до 488 см со всех сторон и на любой скорости, высокоточной фронтальной камерой и цифровой системой экстренного торможения.

Все это позволяет автомобилю двигаться по своей полосе, перестраиваться, корректировать скорость в зависимости от дорожных знаков и избегать столкновений.

В идеале вы просто садитесь в машину, вводите место назначения, и она сама везет вас туда, куда вам нужно — без каких-либо усилий с вашей стороны.

Но недавно разразился скандал: кто-то заснял парочку, сладко спящую в машине, которая неслась со скоростью 90 км/ч по шоссе в Массачусетсе.

Интересно, что если вы заснете за рулем, то за это полагается штраф, но в данном случае непонятно, как быть: ведь машину не требуется вести. Законов на этот счёт ещё не существует.

Автопилот пока что не на 100% надежен и не испытан во всех возможных условиях, поэтому слепо полагаться на него довольно рискованно. Производитель сам призывает внимательно следить за дорогой, так что эти двое точно поступили неразумно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ