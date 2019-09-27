Неотразимая блондинка! Русская красавица из Эстонии может стать самой красивой женщиной в Европе

В нашей стране жертва находится в ужасном положении. Вместо помощи, наши суды используют примерительную тактику, а жертве зачастую приходится проходить терапию вместе с тираном. На эту тему можно писать диссертацию. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в рамках подготовки к конкурсу я создала серию футболок с тематическими изображениями и надписями под общей концепцией “Break the silence, stop the violence” и общим тегом #breakthesilenceDV, который также напечатан на футболках. Моделью стала я сама. Купить футболку с посланием уже сейчас может любой желающий. 50% дохода от продажи каждой футболки будут перечислены в фонд помощи женщин, пострадавших от домашнего насилия Naisteliin. Выражаю благодарность всем, кто помог в подготовке к конкурсу. Денис Мистюрин предоставил национальный костюм, а платья на финал — дизайнер Diana Arno. Не остаются в стороне и участники прошлых конкурсов. Спасибо Кате Казанцевой за помощь,