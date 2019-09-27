Неотразимая блондинка! Русская красавица из Эстонии может стать самой красивой женщиной в Европе
В начале октября на испанском острове Лас-Пальмас (Канарские острова), пройдет конкурс на звание самой красивой женщины Европы, на котором нашу страну представит модель, участница конкурсов красоты, организатор модных событий из Таллинна Людмила Карпикова.
С 3 по 7 октября в Испании на острове Лас-Пальмас пройдёт международный конкурс красоты «Mrs. Europe 2019». В конкурсе примут участие 24 красавицы из европейской части земного шара. Эстонию на этом престижном конкурсе представляет Людмила Карпикова.
Конкурс «Mrs. Europe», помимо прочего, хочет привлечь внимание общественности к теме домашнего насилия. Красивым и успешным женщинам предстоит сложная задача — донести до общества то, что насилие неприемлемо ни в каком виде.
Каждая участница готовит доклад со статистикой по этой проблеме, а также расскажет о различных решениях и методах, которые используются для улучшения положения женщин в своей стране.
К счастью, тема насилия в семье мне лично не знакома. Но горько осознавать, что для многих женщин эта страшная реальность, с которой приходится жить и бороться ежедневно,
— поделилась своими соображениями Людмила.
В нашей стране жертва находится в ужасном положении. Вместо помощи, наши суды используют примерительную тактику, а жертве зачастую приходится проходить терапию вместе с тираном. На эту тему можно писать диссертацию. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в рамках подготовки к конкурсу я создала серию футболок с тематическими изображениями и надписями под общей концепцией “Break the silence, stop the violence” и общим тегом #breakthesilenceDV, который также напечатан на футболках. Моделью стала я сама. Купить футболку с посланием уже сейчас может любой желающий. 50% дохода от продажи каждой футболки будут перечислены в фонд помощи женщин, пострадавших от домашнего насилия Naisteliin. Выражаю благодарность всем, кто помог в подготовке к конкурсу. Денис Мистюрин предоставил национальный костюм, а платья на финал — дизайнер Diana Arno. Не остаются в стороне и участники прошлых конкурсов. Спасибо Кате Казанцевой за помощь,
— поблагодарила Людмила.
Руководитель агентства Angel Models Agency Анны Микконен, которая в прошлом году сама участвовала в конкурсе «Mrs. Europe», сказала, что рада решению Людмилы принять вызов и представить страну на конкурсе.
Подготовка к предстоящему конкурсу занимает много времени, необходимо подготовить наряды на каждый день, найти спонсоров и решить другие организационные вопросы. Благодарим всех партнеров за помощь в подготовке к конкурсу. Желаем Людмиле успеха! Обращаемся ко всем женщинам Эстонии, будьте красивы, любимы и счастливы. Насилие не норма. Не молчите! А корону и уверенность в себе вам подарят наши конкурсы и проекты,
— добавила Анна.