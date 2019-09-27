Тростинка! Кейт Миддлтон подчеркнула осиную талию в элегантном пальто

Последние несколько дней все внимание общественности было приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, которые сейчас находятся в королевском туре по странам Африки. Однако вчера, 26 сентября, в центре внимания оказалась и Кейт Миддлтон с принцем Уильмом. Супруги приняли участие в церемонии спуска на воду нового судна, которое начнет свое плавание за Полярным кругом.