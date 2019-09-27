Пт, 27.09.2019
Эдгар Гергель приставал к жителям Нарвы с вопросом про эстонский хип-хоп, но тут в кадре появился этот мужчина СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Какой большой штраф! За пьяный дебош на борту «Аэрофлота» Аверин заплатит целых 7 евро!

Какой большой штраф! За пьяный дебош на борту «Аэрофлота» Аверин заплатит целых 7 евро!

1

Maxim Averin

ФОТО: Mudrats Alexandra / ITAR-TASS

В отношении актера составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

В Линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о пьяном дебоше, который устроил актер Максим Аверин на борту рейса из Барнаула в Москву, рассказали Лайфу в ЛУ МВД России.

Командир воздушного судна передал информацию о том, что Аверин вместе с другим пассажиром выражался нецензурной бранью. В связи с этим к прибывающему в аэропорт самолету направили наряд транспортной полиции.

Аверина вместе с другим правонарушителем доставили в дежурную часть. В отношении актера составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему также выписали штраф в 500 рублей (примерно 7 евро). Второго задержанного пассажира направили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

При этом сам Аверин отказался комментировать свое поведение и оскорбил журналистов, попросивших актера рассказать о пьяном дебоше на борту самолета.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ