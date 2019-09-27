Самый известный астролог Эстонии рассказал, каким трем знакам Зодиака ждать перемен в октябре
В день осеннего равноденствия известный эстонский астролог Игорь Манг провел мистический ритуал в Марьямаа. Когда все обряды были завершены, Манг пообщался с порталом Elu24 и в эксклюзивном интервью рассказал, каких изменений ждать знакам Зодиака до конца этого года.
Если начало сентября было не слишком удачным для Воздушных знаков, потому что могли возникнуть сложности на работе или проблемы со здоровьем, то сейчас, например, Близнецов, Весов и Водолеев ждет благоприятный период,
— рассказал Манг.
Астролог также сообщил, что в октябре в социальном плане Весов ожидают перемены. Связано это с тем, что они будут просто переполнены энергией! Так как Весы, по словам астролога, знак социальный, в октябре этого года даже интроверты среди представителей этого знака станут более коммуникабельными.
Нужно общаться с массой людей, а не только со своей семьей. Для сохранности своей психики необходимо участвовать в общественной жизни или находить другие виды социальной деятельности,
— добавил он.
Манг еще не осмелился сделать смелых прогнозов на следующий год, но подчеркнул одну особенность года Крысы. По его словам, люди начнут окружать себя вещами и перестанут избавляться от ненужного. Иными словами, каждому из нас, по словам Манга, в следующем году грозит стать Плюшкиным.
А что ждет самого Игоря Манга в следующем году? Ведь минувший год стал для астролога весьма сложным ввиду большого скандала...
Год будет другим. Прошедший год был трудным, я столкнулся с большим количеством зла и негатива, но я смог обратиться к мудрым друзьям. Лечение требует здоровой и позитивной обстановки,
— сказал Манг.