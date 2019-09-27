Самый известный астролог Эстонии рассказал, каким трем знакам Зодиака ждать перемен в октябре

Если начало сентября было не слишком удачным для Воздушных знаков, потому что могли возникнуть сложности на работе или проблемы со здоровьем, то сейчас, например, Близнецов, Весов и Водолеев ждет благоприятный период,

— рассказал Манг.

Астролог также сообщил, что в октябре в социальном плане Весов ожидают перемены. Связано это с тем, что они будут просто переполнены энергией! Так как Весы, по словам астролога, знак социальный, в октябре этого года даже интроверты среди представителей этого знака станут более коммуникабельными.

Нужно общаться с массой людей, а не только со своей семьей. Для сохранности своей психики необходимо участвовать в общественной жизни или находить другие виды социальной деятельности,

— добавил он.

Манг еще не осмелился сделать смелых прогнозов на следующий год, но подчеркнул одну особенность года Крысы. По его словам, люди начнут окружать себя вещами и перестанут избавляться от ненужного. Иными словами, каждому из нас, по словам Манга, в следующем году грозит стать Плюшкиным.

А что ждет самого Игоря Манга в следующем году? Ведь минувший год стал для астролога весьма сложным ввиду большого скандала...

Год будет другим. Прошедший год был трудным, я столкнулся с большим количеством зла и негатива, но я смог обратиться к мудрым друзьям. Лечение требует здоровой и позитивной обстановки,