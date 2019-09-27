Принцесса Беатрис и итальянский миллионер объявили о помолвке

31-летняя принцесса Беатрис и ее 34-летний возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци помолвлены! Объявление об этом было опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
Мы чрезвычайно рады поделиться новостями о нашей недавней помолвке. Мы очень счастливы, что вместе отправляемся в это новое жизненное приключение, и с нетерпением ждем свадьбы,
— приводит слова внучки королевы Елизаветы II Букингемский дворец.
Пост также сопровождало несколько фотографий пары, сделанных во время недавней поездки в Рим на свадьбу лучшей подруги Меган Маркл Миши Нону — там-то Эдоардо и сделал Беатрис предложение руки и сердца. В сообщении также говорится, что свадьба влюбленных состоится в 2020 году, передает Сплетник.
Напомним, что первые слухи о романе принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци появились еще в ноябре прошлого года. Поговаривали, что пара познакомилась через общих друзей, и их роман развивался настолько стремительно, что Беатрис довольно быстро представила бойфренда семье.
Первый официальный выход в свет пара совершила только в марте этого года, и с тех пор влюбленные стали периодически появляться на публике вместе. Знакомые утверждали, что Беатрис безумно влюблена в Эдоардо и мечтает как можно скорее выйти за него замуж.
Для принцессы Беатрис этот брак станет первым. А вот основатель консалтинговой компании Banda Мапелли-Моцци пойдет под венец во второй раз: до этого он уже был женат и воспитывает двухлетнего сына.