Стало известно, почему Майкл Джексон носил маску и пластырь

Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, зачем "король поп-музыки" носил маску и пластырь на носу. По его словам, певец делал это для привлечения внимания зрителей и СМИ.

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Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приёмом,

— рассказал Фиддес в интервью изданию Metro.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Музыкант стремился сделать свою жизнь величайшей загадкой в мире, однако это привело к неприятным последствиям, заключил телохранитель.

Проработав с музыкантом десять лет, Фиддес утверждает, что в жизни Джексон был "нормальным парнем" без таких ярких образов.

Он рассказал о случае в Лондоне, когда музыкант хотел навестить иллюзиониста Ури Геллера.

— Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать причёску и макияж, — отметил телохранитель.