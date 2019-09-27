Пт, 27.09.2019
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Роковая Натали Портман в мини-платье с декольте до пупа похвасталась стройными ногами
ФОТО!

Актриса продемонстрировала смелый образ. 

Американская актриса Натали Портман, которая возвращается в киновселенную Marvel в роли Женщины-Тора, появилась в Лос-Анджелесе на премьере ленты "Бледная синяя точка", где сыграла главную роль.

Однако, кроме появления самой звезды на фотоколе, особого внимания заслужил и ее наряд.

Для мероприятия 38-летняя оскароносная актриса выбрала откровенную черное мини-платье с очень глубоким декольте. Красная помада и босоножки на ремешках дополнили образ роковой красавицы.

Интересно, что обычно актриса отдает предпочтение длинным платьям классических цветов, а в повседневной жизни вообще любит удобную обувь и одежду в стиле casual. Но в этот раз актриса выбрала другую тактику, подчеркнув осиную талию и стройные ноги.

Заметим, что лента "Бледная синяя точка" рассказывает про женщину-астронавта, которая возвращается на Землю после долгого пребывания на орбите. На родной планете у нее завязывается роман с другим астронавтом, но вскоре она начинает терять связь со своей семьей, а иллюзия любви и счастья медленно растворяется. 

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