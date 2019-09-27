Татьяна Навка оказалась в центре скандала на фоне известий о Заворотнюк

Чемпионка написала на своей странице в социальной сети, что личная жизнь человека не должна обсуждаться публично. Она считает, что нельзя пиариться на чужом горе и раздувать скандалы: если кто-то захочет рассказать о своих проблемах, он обязательно сделает это сам.

Многие с мнением Навки не согласились. "Если человек выбрал публичную профессию, то надо быть готовым к тому, что его личная жизнь будет напоказ, в это его выбор, можно было пойти, например, бухгалтером и никто никогда не будет им интересоваться, это аксиома (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "И эта вставила свои пять копеек", – упрекнул фигуристку другой пользователь за то, что она невольно влезла в обсуждение рака у Заворотнюк.

Некоторые же и вовсе перешли на оскорбления. "Спортсмены – жесткие, злые нарциссы. Переступят через тех, кто им мешает или лучше их – легко. Страшнее только тренер. Акулы. Навку никто не уважает давно", – высказался недоброжелатель. "Олимпийских чемпионов у нас множество, но видно и слышно чаще всего одну Навку, которая тишину любит", – поддел второй.

Были и те, кто поддержал чемпионку. "Навка умница. Она не только красивая, трудолюбивая, целеустремленная спортсменка, но еще и мудрая, добрая женщина", – рассыпался в комплиментах пользователь.