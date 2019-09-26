Гей-пара из России, усыновившая двоих детей, попросила убежища в США

"Заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева на получение политического убежища была подана американским властям. В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идет процесс", - рассказал он.

Оленичев отметил, что поскольку заявка подана на политическое убежище, то мужчины и их дети находятся под защитой властей США. "Семья проживает в Америке, дети пошли в школу и пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы начать жить нормальной жизнью, поскольку в Москве им будет довольно непросто после того, что произошло", - отметил он.

Как подчеркнул адвокат, в России существует большой риск, что детей у них отберут. "По крайней мере, будет поставлен вопрос об этом. Скорее всего, для обеспечения безопасности детей ребята приняли решение после летнего отдыха уехать, чтобы начать новую жизнь", - подытожил он.

Следственный комитет в июле возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, отдавших на усыновление детей однополой семье. По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной. При этом, как отметили в ведомстве, он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Следствие считает, что сотрудники соцзащиты не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей им вред.