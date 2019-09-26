Адвокат Александра Кокорина найден мертвым

Сегодня утром появилась информация, что скоропостижно скончался известный адвокат Андрей Ромашов. Тело мужчины было найдено на его собственной даче в Подмосковье. Пока что причины смерти не называются, однако смерть Ромашова стала неожиданностью для его родных и друзей. Известно, что недавно адвокат переболел простудой, но уже вылечился. Есть вероятность, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Напомним, что совсем недавно именно Андрей Ромашов представлял интересы футболиста Александра Кокорина, которого буквально несколько недель назад выпустили из тюрьмы.
О смерти адвоката сообщила его коллега Татьяна Стукалова. «Все случилось у него даче. Судя по тому, как это произошло, это что-то сердечно-сосудистое. Я ему раз семь подряд позвонила вечером, он не взял трубку. Мы забили тревогу и позвонили охране. Это Можайск. Они приехали, дом открытый…» — рассказала Стукалова телеканалу «360».