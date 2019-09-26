Чт, 26.09.2019
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Адвокат Александра Кокорина найден мертвым

Александр Кокорин.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Стало известно, что ушел из жизни известный адвокат Андрей Ромашов, пишет Eg.ru.

Сегодня утром появилась информация, что скоропостижно скончался известный адвокат Андрей Ромашов. Тело мужчины было найдено на его собственной даче в Подмосковье. Пока что причины смерти не называются, однако смерть Ромашова стала неожиданностью для его родных и друзей. Известно, что недавно адвокат переболел простудой, но уже вылечился. Есть вероятность, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Напомним, что совсем недавно именно Андрей Ромашов представлял интересы футболиста Александра Кокорина, которого буквально несколько недель назад выпустили из тюрьмы.

О смерти адвоката сообщила его коллега Татьяна Стукалова. «Все случилось у него даче. Судя по тому, как это произошло, это что-то сердечно-сосудистое. Я ему раз семь подряд позвонила вечером, он не взял трубку. Мы забили тревогу и позвонили охране. Это Можайск. Они приехали, дом открытый…» — рассказала Стукалова телеканалу «360».

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