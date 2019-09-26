Адвокат Александра Кокорина найден мертвым

Сегодня утром появилась информация, что скоропостижно скончался известный адвокат Андрей Ромашов. Тело мужчины было найдено на его собственной даче в Подмосковье. Пока что причины смерти не называются, однако смерть Ромашова стала неожиданностью для его родных и друзей. Известно, что недавно адвокат переболел простудой, но уже вылечился. Есть вероятность, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Напомним, что совсем недавно именно Андрей Ромашов представлял интересы футболиста Александра Кокорина, которого буквально несколько недель назад выпустили из тюрьмы.